Nicht weniger als Eishockey-Geschichte wurde in der Intercable-Arena geschrieben, als in Spiel vier die Schlusssirene ertönte. Die Graz99ers fixierten mit dem 6:2-Sieg den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, und die Freude kannte keine Grenzen. „Für mich ist das jetzt der beste Moment. Wir haben so viel Arbeit reingesteckt. Der Fokus war wichtig, da bin ich dann auch nicht zu Späßen aufgelegt. Es war herausfordernd. Ich freue mich so für die Jungs“, sagte Meister-Coach Dan Lacroix.

Ähnlich euphorisch zeigte sich Leistungsträger Lukas Haudum. „Wir haben heuer gute Neuzugänge gehabt und gemerkt, dass wir eine andere Mannschaft als letztes Jahr sind. Und wenn es läuft, dann läuft es“, sagte der Ausnahmekönner. „Alle vier Linien sind marschiert, und man braucht auch vier gute Linien.“ In Sachen Feiern hat Haudum eine klare Vorstellung. „Der Rest wird mitbekommen, wo wir uns aufhalten. So etwas hat Graz noch nie gesehen.“

„...dann habe ich den Champagner holen müssen“

Speziell war der Titel auch für Kapitän Korbinian Holzer, war es doch der erste Meisterschaftsgewinn seiner Karriere. „Das war das erste Mal, dass ich so was machen durfte, als ich den Pokal in Empfang genommen habe. Das ist unglaublich und schwierig zu beschreiben. Ich spiele seit 20 Jahren , und das war der erste Titel. Völlig egal in welcher Liga, der Titel ist unglaublich viel wert für mich. Es ist unglaublich, was wir geleistet haben und was wir für eine geile Truppe sind.“ Der Kapitän war zuletzt an einer Lungenentzündung erkrankt und konnte seinen Kollegen nicht immer auf dem Eis beistehen. „Mir wäre es egal gewesen, ich hätte heute auch mit einer Lungenentzündung gespielt. Aber es ist sich gut ausgegangen.“

In Sachen Stimmung zeigte er sich ebenso begeistert von den Fans in Graz – und hatte gleich eine Botschaft. „Ich hoffe, es warten noch ein paar auf uns im Bunker, weil ich glaube, dass wir den heute noch abreißen müssen“, scherzte Holzer nach dem fixierten Titel. Präsident Herbert Jerich zeigte sich ebenso erleichtert: „Nach dem ersten Drittel habe ich gedacht, dass es eine harte Partie wird. Es war immer knapp, aber meine Jungs waren bestens eingestellt. Wir haben im zweiten Drittel unser Spiel gefunden und im dritten Drittel das Spiel entschieden. Dann habe ich mich umgezogen und den Champagner holen müssen.“