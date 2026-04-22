Die Graz 99ers haben es geschafft, sie sind erstmals in der Vereinsgeschichte Meister der ICE Hockey League. In Bruneck setzten sich die Steirer gegen Pustertal mit 6:2 durch und feierten den zwölften Sieg im zwölften Play-off-Spiel. Da fehlten selbst dem sonst so abgebrühten Kapitän Korbinian Holzer die Worte. „Die Mannschaft ist unglaublich. Ich kann gar nix mehr dazu sagen, ich bin so unglaublich stolz auf die Spieler, den Betreuerstab und alle, die in den letzten zwei Jahren mitgewirkt haben, das aufzubauen.“ Nicht nur für die 99ers, auch für den 38-jährigen Führungsspieler mit NHL-Erfahrung ist es der erste Meistertitel. „Ich trinke jetzt jedes alkoholische Getränk, das mir in den Weg kommt“, kündigte der Routinier an.

Große Freude

Bereits in Champagner getränkt waren die Haare von Manuel Ganahl kurz nach der Pokalübergabe. „Pustertal hat eine brutale Saison gespielt und war verdient im Finale, aber am Ende des Tages sind wir eine brutale Truppe. Wir sind immer besser geworden und sind brutal marschiert“, sagte der 35-jährige Vorarlberger. Der Murtaler Michael Schiechl nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir sind in den letzten Jahren durch viel Scheiße gegangen, haben in Graz alles erlebt. Seit Herbert Jerich da ist, hat alles Hand und Fuß, jeder hat alles auf dem Eis gelassen, es war unser großes Ziel. Das ist unglaublich.“ Geld alleine sei nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen, dass der Titel endlich wieder nach Graz geholt werden konnte. „Wir haben die richtigen Spieler geholt, jeder kämpft für jeden, wir waren immer positiv. Jetzt haben wir die Früchte geerntet. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass wir mit Graz einen Titel holen.“

General Manager Bernd Vollmann sprach von „einer gewissen Genugtuung. Wir sind seit 2012 mit dem Kernteam hier und kämpfen seit Ewigkeiten wie Sau... Jetzt den Pokal in die Höhe zu stemmen ist einfach ein Wahnsinn.“ Und sogar Trainer Dan Lacroix, der in den vergangenen Wochen stets zur Demut aufrief und nur von Spiel zu Spiel schauen wollte, kam direkt aus sich heraus. „Ich bin so stolz auf die Burschen und freue mich so für sie. Sie so feiern zu sehen, nach so einer Serie, in der wir kein Spiel verloren haben. Ohne Niederlage durch das Play-off zu gehen, haben vor uns nur zwei Teams geschafft. Das bleibt ihnen jetzt für immer. Das alleine zeigt, wie gut sie sind.“

Party in der Innenstadt

Die große Meisterfeier findet am Sonntag in Graz statt – ab 14 Uhr geht es in der Innenstadt los. „Es wird ein Spektakel, das haben sie sich verdient. Andreas Gabalier wird auch singen“, sagte Herbert Jerich, der ankündigte: „Heute wird nicht geschlafen.“ Besagter Gabalier fieberte in Bruneck mit: „Das ist so geil! Sie haben so gekämpft und es sich so verdient. Jetzt muss ich unbedingt auftreten. Hauptplatz, wir kommen!“ Spielerfrauen, Familienmitglieder, Fans: Eine große orange Abordnung machte sich auf den Weg zum vierten Finalspiel. Alle wollten dabei sein, wenn der historische erste Titel fixiert wurde. Kurz vor Spielende standen auch Maxime Lagacé, Kilian Zündel und Co in voller Montur bereit, obwohl sie gar nicht im Kader gestanden waren. Im Tor spielte einmal mehr der eigentliche Ersatztormann Nico Wieser. „Ich bin so dankbar, dass wir uns die Krone aufgesetzt haben. Und ich freue mich so für Nico“, sagte Ganahl. „Das muss man sich einmal vorstellen, wie hart das mental sein muss. Wie gut er von Anfang an gespielt hat. Und auch für Korbi Holzer freut es mich brutal. Er war von Anfang an ein Kapitän, hat sein ganzes Herzblut reingesteckt. Es ist schön, dass er diese brutale Karriere ganz oben beenden kann.“

Einer der Architekten des Meisterteams war Sportdirektor Philipp Pinter. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht geglaubt, dass wir auch das Finale in vier Spielen gewinnen. Wie wir das Spiel aber auch diesmal wieder übernommen haben, war beeindruckend. Das hat sich über die ganze Saison gezeigt, sie halten alle zusammen und ziehen an einem Strang. Es macht mich irrsinnig stolz, wer hätte gedacht, als wir diese Mission gestartet haben, dass wir das wirklich schaffen. Wir waren damals Letzter. Zwei Jahre später sind wir Meister. Das macht mich so stolz. Da fehlen mir die Worte. Und das kommt selten vor.“ Erst kurz vor Mitternacht verließ das Team samt Begleitungen das Eis, jeder wollte das perfekte Selfie schießen. Und während Herbert Jerich mit den Worten „Oohhhh, wie ist das schön“ vom Eis tanzte und Trainer Lacroix genüsslich an der Meister-Zigarre zog, rutschte Holzer gemeinsam mit seiner Tochter durch das Konfetti auf dem Eis. Und dann kündigte das Feierbiest an: „Ich glaube, in Graz warten ein paar auf uns. Den Bunker müssen wir auch noch abreißen.“