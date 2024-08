Als Herbert Gartner (52) vor etwa einer Woche gegen drei Uhr nachts auf seinem Hof in Paurach (Gemeinde Feldbach) losfährt, um nach seinen Aroniabeeren zu schauen, hätte er wohl nicht gedacht, dass er sich Minuten später eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Einbrecherbande liefern würde. „Derzeit bin ich in der Ernte und da muss ich bei dem Kühlhaus, das ich nutze, alle drei Stunden händisch enteisen, deshalb war ich auf“, erklärt Gartner, der in Paurach einen Landwirtschafts- und Dienstleistungsbetrieb mit Grabenfräse betreibt.