Die Ambulanz im Krankenhaus in Feldbach wird umgebaut und vergrößert. Dafür wird am Platz vor dem derzeitigen Eingangsbereich ein eingeschoßiger Neubau errichtet. In der Folge wird dann die bestehende Ambulanz umgebaut und modernisiert. Von einem Herzensprojekt sprach Peter Braun, Betriebsdirektor des LKH Oststeiermark, beim Spatenstich für das Großprojekt, das mit Kosten von 7,6 Millionen Euro veranschlagt ist: „Denn die Ambulanzen werden immer wichtiger für uns. Sie sind das Eintrittstor ins Krankenhaus.“ Die Ambulanz sei mit der Entwicklung des Hauses nicht mitgewachsen. Die Abwicklung in vier Kojen stellte logistisch eine große Herausforderung dar und die gestiegene Patientenfrequenz sorgte zunehmend für Raumnot.