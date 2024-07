Seit Jahresbeginn sind die Kages-Krankenhäuser Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach zum Verbund LKH Oststeiermark verschmolzen. Während alle Abteilungen an den Standorten – von der Gynäkologie über die Interne bis zur Neurologie – laut Peter Krippl, Ärztlicher Direktor im Verbund, rund laufen, habe sich die Chirurgie als jener Bereich herausgestellt, bei dem Hand angelegt werden musste. Vor allem die Abteilung in Hartberg erwies sich als Sorgenkind. Von mehreren unbesetzten Ärztestellen und nicht mehr zeitgemäßen Strukturen in puncto Ausbildung war die Rede. Darauf wurde nun mit einer Umstrukturierung reagiert, wie die Kages informiert.