Diese Veränderungen bringt der Zusammenschluss der Krankenhäuser in Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach

Die Krankenhäuser in Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach werden mit Anfang 2024 zum Verbund LKH Oststeiermark. Während die Geburtenstation in Hartberg erhalten bleibt, gibt es einige Veränderungen in der chirurgischen Abteilung der einzelnen Standorte.