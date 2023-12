Mit Anfang 2024 schließen sich die Krankenhäuser in Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach zu einem Verbund LKH Oststeiermark zusammen (wir berichteten). Neben personellen Veränderungen wird es künftig auch eine Dienstrad-Kooperation zwischen den Kages-Häusern geben, wie der Ärztliche Direktor, Peter Krippl, erklärt: „Das gilt vor allem für die gynäkologische Abteilung. Sollte es personell zum Beispiel in Hartberg eng werden, können wir auf jene Ärzte in Feldbach zurückgreifen.“ Neben internen Neuheiten ergeben sich dadurch auch einige Veränderungen für Patienten der drei Krankenhäuser.

Spezialisierungen der chirurgischen Abteilungen

Die größte Veränderung betrifft die chirurgischen Abteilungen der drei Standorte. „Die Chirurgie wird zu einer großen Abteilung innerhalb des Verbundes zusammengefasst“, erklärt Krippl. Dabei wird es auf jedem Standort eine Spezialisierung geben. In Fürstenfeld wird die Tagesklinik weiter ausgebaut, in Feldbach liegt die Spezialisierung auf der Bauch- und Krebserkrankungschirurgie und in Hartberg wird eine Wochenklinik installiert, mit Fokus auf Unfall- und Orthopädie-Chirurgie. „Es wird nicht an jedem Standort alles geben, sondern das Angebot auf die einzelnen Standorte verteilt.“

Zwei Gründe haben zu dieser Aufteilung geführt: Zum einen könne man dadurch eine breite Ausbildung künftiger Chirurgen garantieren. „Auszubildende werden innerhalb der Abteilung in einer Rotation durch die drei Standorte wechseln“, erklärt Krippl. Mit diesem Angebot biete man Chirurginnen und Chirurgen künftig im Verbund LKH Oststeiermark eine der breitesten Ausbildungen in ganz Österreich.

Peter Krippl ist der künftige Ärztliche Leiter des LKH Oststeiermark © KK

Aber auch für die Patienten bedeute dies eine Verbesserung in der Qualität: „Man will ja dort operiert werden, wo diese spezielle OP bereits oft gemacht wurde und die Chirurgen Experten auf ihrem Gebiet sind.“ Krippl erklärt es so: „Benötigt man eine Dickdarmkrebsoperation, wird diese in Feldbach gemacht. Hat man zum Beispiel eine Gallenblasenoperation, wird das in Hartberg stattfinden.“ Start für diesen Zusammenschluss ist mit Jahreswechsel. Allerdings wird es eine schrittweise Umsetzung geben, die mit Beginn des zweiten Quartals 2024 endgültig abgeschlossen sein soll.

Zentrale Anlaufstelle in Hartberg

Damit Patienten den richtigen Abteilungen und Krankenhäusern zugeteilt werden können, wird im LKH Hartberg eine zentrale Anlaufstelle (ZAE) installiert. Dort wird entschieden, ob der Patient im Krankenhaus bleiben muss oder nicht. „Dann kommt noch die Entscheidung dazu, in welchem Krankenhaus der Patient am besten aufgehoben ist.“ Auch hier wird die Umsetzung schrittweise erfolgen und ist ebenfalls im Laufe des zweiten Quartals 2024 geplant.

Neuer Name und gemeinsames System

„Die wohl offensichtlichste Änderung wird der neue Name sein“, sagt Krippl. Dabei wird mit Beginn des neuen Jahres auch der technische Zusammenschluss erfolgen. Für die Patienten bedeutet das, dass innerhalb des Verbundes LKH Oststeiermark alle Krankenakten für alle Ärzte unabhängig vom Standort einsehbar sein werden. „Das erleichtert dann ebenfalls die Versorgung“, ist Krippl überzeugt. So könne man künftig im Krankenhaus in Hartberg aufgenommen und beispielsweise in Feldbach operiert werden, wiederum sind alle Daten anschließend für die Nachversorgung auch in Hartberg zugänglich.