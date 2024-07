Beim Spiel zwischen Türkei und Österreich am Dienstag um 21 Uhr wird sich die Unterstützung in Feldbach auf beide Mannschaften verteilen. Denn mit vielen türkischstämmigen Feldbacherinnen und Feldbachern dürfte die Stadt nicht nur mit österreichischen rot-weißen Fahnen geschmückt sein. Doch so richtige Fußballstimmung scheint noch nicht aufgekommen zu sein, Kazim Yildirim vom Euro Supermarkt in der Bürgergasse blickt etwas nüchtern auf das EM-Spiel: „Ich werde schon schauen, aber ich glaube fast, dass Österreich gewinnt.“