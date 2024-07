Der Gruppensieg versetzte Österreich in EM-Fieber. Das Auftreten der Kicker hat begeistert, nicht nur in Österreich: Wir bekommen Rosen von Fußballexperten aus allen Ländern gestreut. Unsere Lieblingsnachbarn und EM-Gastgeber titelten in ihrer auflagenstärksten Zeitung nach dem Sieg Österreichs gegen die Niederlande: „Das war das geilste Spiel der EM!“ Vor dem Achtelfinalspiel gegen die Türkei stehen alle geschlossen hinter der Nationalmannschaft.