Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Leipzig tritt am Dienstag Österreich gegen die Türkei an. Auch in Kärnten wird der Partie entgegengefiebert, hier lebende Türken haben es besonders schwer und fragen sich: „Für wen soll ich die Daumen drücken?“ Einer von ihnen ist Sinan Tepe, ehemaliger Integrationsbeauftragter von Klagenfurt und selbst Kärntner mit türkischen Wurzeln. Er kann sich gar nicht entscheiden, für wen er mehr die Daumen hält: „Ich fiebere mit Österreich und der Türkei gleichermaßen mit, beide sind meine Heimatländer.“