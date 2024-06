Von 2015 bis 2021 hielt Marcel Sabitzer in 229 Pflichtspielen (52 Tore) seine Knochen für RB Leipzig hin. Beim EM-Achtelfinale gegen die Türkei kommt es am Dienstag zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Natürlich nicht zur ersten. Mit dem FC Bayern betrat der Steirer als Mitglied des Auswärtsteams zwei Mal den Rasen der Red Bull Arena und ging jeweils als Sieger vom Feld – je ein Mal in der Liga und im DFB-Supercup. Bei seinem einzigen Gastspiel mit Dortmund nahm er auf der Bank Platz.

Die Erinnerungen Sabitzers an die bisherigen Besuche sind nicht die besten: „Meine letzten Empfänge in Leipzig waren sehr negativ belastet. Ich wurde immer ausgepfiffen. Das hat mich schon getroffen“, verrät der 30-Jährige, der die negative Reaktion des Leipziger Publikums auf die ligainternen Wechsel nicht nachvollziehen kann: „Ich weiß nicht warum, denn ich habe in Leipzig über viele Jahre meine Leistung gebracht, war Kapitän. Deswegen hat mich das sehr enttäuscht.“

Am Dienstag stellt sich Sabitzer auf einen wohlwollenderen Empfang ein, zumindest von Seiten der ÖFB-Fans: „Es werden sehr viele Österreicher da sein. In dieser Richtung wird das für mich sicherlich positiver ausgehen.“