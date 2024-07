Nicht nur die vielen Kebap-Standln, Baklava-Bäckereien und noch mehr türkischen Friseure am und um den Griesplatz gehören fix zum Stadtbild: Etwas mehr als 6000 Menschen aus der Türkei leben in Graz, davon stammen bis zu 90 Prozent aus Kurdistan. Das macht die Community nach Kroatien, Rumänien und Bosnien und Herzegowina zur fünftstärksten unter den Wahlgrazerinnen und -grazern mit anderen Herkunftsländern als Österreich. Wenn nun heute Abend das „alte“ Heimatland gegen das „neue“ im EM-Achtelfinale antritt, drücken sie dann die Daumen fester für Cenk Tosun, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu & Co. oder doch für die österreichische Nationalelf? Wir haben uns umgehört.