Noch mehr Krisen? Genügt es nicht, was wir aktuell über Kriege, Teuerung und sonstige Bedrohungen hören und spüren? Nina Pölzl will keine Schwarzmalerin sein. Die Bezirkshauptfrau von Murtal versucht, die Region für mögliche Szenarien zu sensibilisieren, denn: „Ob geopolitische Entwicklungen, Krisen und Kriege oder auch die Auswirkungen des Klimawandels, in allen Bereichen gewinnt die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung.“ Daher sei es wichtig, sich möglicher Bedrohungslagen bewusst zu sein.

Bedrohungsbilder

Nicht umsonst hat sie sich nach dem großen Stromausfall im Murtal im Jahr 2022 zusammen mit den Gemeinden und Einsatzorganisationen verstärkt der Blackout-Vorsorge gewidmet. Nun geht Pölzl einen Schritt weiter: „Sicher.Stark.Murtal“ benannte sie eine Tagung, die vor Kurzem in der Bezirkshauptmannschaft Murtal über die Bühne gegangen ist.



Kaliber wie die bekannten Heeresanalysten Markus Reisner und Matthias Wasinger, Risikoforscher Hannes Kern oder der Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, Rupert Meixner, sowie Katastrophenschützer und Klimaexperten klärten über Bedrohungsbilder auf – und wie sich eine Region wie das Murtal gut darauf vorbereiten könne.



„Risikoanalysen bilden die Grundlage, um gemeinsam über Vorsorge nachdenken zu können“, sagt Pölzl, die sich über großes Interesse freut. Rund 100 regionale Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Behörden und Einsatzorganisationen sind ihrer Einladung gefolgt.

Von Erdölmangel bis zu Sabotage

Für mögliche Naturkatastrophen gebe es bereits erhöhte Aufmerksamkeit: „Aber wir müssen auch über Szenarien wie Erdöl- oder Gasmangel bis hin zu Sabotageaktionen nachdenken“, so die Bezirkshauptfrau. Staaten im Zentrum Europas hätten eine besondere Rolle als kritische Knotenpunkte, Österreich insbesondere als Stromdrehscheibe. „Damit werden und sind sie Ziel bereits hybrider Angriffe.“

Dass Österreich keine Insel der Seligen ist, erläuterte der Top-Militärexperte Oberst Markus Reisner. Russland teste etwa schon jetzt Österreichs Wehrhaftigkeit im Bereich von IT-Infrastruktur, Information und anderer kritischer Systeme. Im Fokus stehen dabei nicht nur Militär und Behörden, sondern die gesamte Gesellschaft. Ziel sei es, die Bevölkerung zu demoralisieren, zu destabilisieren, die Deutungshoheit der Staaten zu untergraben und politische Meinungen zu „drehen“.

Kühle Köpfe

Pölzl sieht die Aktion „Sicher.Stark.Murtal“ als Startschuss für eine Vertiefung des Themas. Gemeinden sollen dabei eine besondere Rolle spielen, deshalb wird auch bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz darüber gesprochen. Die Politiker sollen es wiederum in ihren Orten kommunizieren. Denn, so Nina Pölzl: „Widerstandskraft beginnt im Kopf.“ Und dieser sollte auch im Krisenfall kühl bleiben.