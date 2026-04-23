Das Trinkwasser in der Stiftsgemeinde St. Lambrecht kann wieder bedenkenlos genossen werden: Diese guten Nachrichten kann Bürgermeister Friedrich Sperl Donnerstagabend verbreiten. „Am Montag wurden neuerlich fünf Wasserproben genommen, das Ergebnis zeigt nun, dass keine Enterokokken im Trinkwasser enthalten sind.“

Betroffen waren wie berichtet rund 250 Haushalte, sie mussten seit Samstag das Wasser vorsorglich abkochen. Zuvor war im Bereich des Hochbehälters Pirkbauer der Grenzwert für Enterokokken überschritten worden. Die Bakterien dürften bei einem Entlüftungsventil ins Wasser gelangt sein. Angenommen wird eine Verunreinigung durch den Kot eines Tieres. Die Stelle wurde umgehend intensiv gereinigt.