„Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Friedrich Sperl, Bürgermeister der obersteirischen Stiftsgemeinde St. Lambrecht. Seit Samstag müssen rund 250 Haushalte ihr Trinkwasser abkochen. Im Bereich des Hochbehälters Pirkbauer wurde der Grenzwert für Enterokokken überschritten: Dabei handelt es sich um Bakterien, die besonders bei kleinen Kindern und alten oder geschwächten Personen zu Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit führen können.

Ursache wohl schon gefunden

„Die Enterokokken wurden nicht direkt im Trinkwasserleitsystem nachgewiesen, nur im Bereich des Zuflusses zum Hochbehälter“, so Sperl. Man wolle aber auf Nummer sicher gehen und nichts riskieren. Die mögliche Ursache wurde bereits gefunden: „Bei einem Entlüftungsventil ist Wasser hineingeschwappt, da dürfte irgendetwas reingekommen sein“, erklärt der Ortschef. Möglich ist eine Verunreinigung durch ein Tier in der Nähe, auch Kuhmist könnte die Ursache sein. Die Stelle ist bereits am Wochenende intensiv gereinigt worden, heute und morgen finden weitere Tests statt.

Friedrich Sperl, Bürgermeister von St. Lambrecht © KLZ / Christian Jungwirth

Bis es grünes Licht der Wasserprüfstelle gibt, müssen rund 250 Haushalte im Ortsgebiet ihr Wasser vor Verzehr abkochen. Die Gemeinde hat nicht nur via Internet und sozialen Medien über das Trinkwasser-Problem informiert, auch die örtliche Feuerwehr hat alle betroffenen Haushalte noch am Wochenende persönlich besucht und aufgeklärt.