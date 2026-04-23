Conny Aigner-Prentle, Hüttenwirtin im Gröndahlhaus, und ihr Mann Alfred Aigner betreiben seit drei Jahren das Gröndahlhaus, als gewöhnliche Hüttenwirte kann man sie nicht bezeichnen. Beide sind Quereinsteiger, ihre Offenheit für Neues zieht sich durch das ganze Jahresprogramm, welches am 1. Mai mit dem Saisonauftakt startet – an dem Tag ganz traditionell mit Maibaum-Aufstellen.

Das weitere Jahresprogramm ist kein Event-Kalender von der Stange, sondern bietet etwas für jeden Geschmack: Einen Bio-Genussabend mit regionalen Produzenten, bei denen fünf Gänge direkt von Bauern zubereitet werden. Außerdem: Lesungen für Kinder mitten auf der Alm, Yoga- und Kräutertage abseits des Wochenendtrubels, Hochzeiten, Frühschoppen des „Chor Spontan“ und Wichteln auf der Alm. Und dazwischen solche Ausreißer wie der „House Arrest“: eine Party-Reihe des Spielberger Veranstalters und DJs Niklas Steiner, welche im Mai 2025 auf 1053 Metern Seehöhe Premiere feierte und am 22. August erneut im Gröndahlhaus Station macht.

„Noch besser als erwartet“

Trotz des bunten Programms und der tollen Aussicht weiß das Wirtepaar diesen besonderen Ort nach wie vor zu schätzen. „Es ist noch besser geworden, als wir uns erhofft haben“, sagt Aigner-Prentle über das Dasein als Hüttenwirtin. Es sei nicht nur ein Ort zum Feiern, sondern auch ein Platz, dessen Ruhe genossen werden kann, an dem man in sich kehren und den Tag Revue passieren lassen könne. Beide freuen sich schon wieder auf die Stammgäste, die aus dem Murtal und auch darüber hinaus kommen.