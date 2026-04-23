Eine Zugfahrt von der Steiermark nach Kärnten mit zwei regionalen Klimatickets: Dass das ohne Mehrkosten nicht möglich ist, diese Erfahrung musste kürzlich, wie berichtet, eine Pensionistin aus St. Georgen ob Judenburg machen. Nur mit dem (teureren) Klimaticket Österreich ist das möglich. Um Vielfahrern, wie etwa Pendlern, das zu ersparen, gibt es in anderen Grenzregionen – etwa hin zum Lungau – eine sogenannte Tariferweiterungszone. Das Klimaticket Steiermark gilt damit bis Tamsweg.

„Nutzen, Ausgestaltung, Finanzierung“

Auf Anfrage heißt es nun seitens der ÖBB, dass so eine Tariferweiterungszone auch für die Strecke Neumarkt – Friesach nicht ausgeschlossen werde. Zugleich betonen die Bundesbahnen, dass das weder ein automatischer Prozess sei, noch einseitig von den Bundesbahnen beschlossen werden könne. „Tarifliche Erweiterungszonen entstehen immer auf Basis von gemeinsamen Vereinbarungen zwischen den jeweils zuständigen Verkehrsorganisationen – in diesem Fall dem Verkehrsverbund Steiermark und dem Verkehrsverbund Kärnten. Ergänzend werden auch die ÖBB als Betreiberin der Bahnstrecke in die Abstimmungen eingebunden.“ In der Praxis lassen sich Tariferweiterungszonen dann realisieren, wenn auf beiden Seiten – im konkreten Fall also in der Steiermark und Kärnten – Einigkeit über Nutzen, Ausgestaltung und Finanzierung bestehe.

In ihrer Antwort nehmen die ÖBB auch auf die Finanzierung Bezug: „Wird eine Tariferweiterung eingeführt, bedeutet das in der Regel geringere Fahrgeldeinnahmen aus Einzeltickets oder Zeitkarten.“ Die Einnahmenausfälle würden üblicherweise zwischen den beteiligten Bundesländern ausgeglichen. Und auch hier gelte: Ohne politische Zustimmung und Budgetfreigabe auf beiden Seiten ist eine Umsetzung nicht möglich.

Land will sich Sache nun anschauen

Aus dem Büro der zuständigen Verkehrslandesrätin Claudia Holzer heißt es dazu, dass man sowohl mit den beiden Verkehrsverbünden Steiermark und Kärnten als auch den ÖBB Kontakt aufnehmen wolle, um sich gemeinsam ein Bild von der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Grenzgebiet, insbesondere auch von Vielfahrern, zu machen.

Opposition kritisiert

Eine schnelle Lösung fordern indes die Grünen. Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner: „Der aktuell in den Medien geschilderte Fall zeigt die Absurdität auf: Auch wenn man die Klimatickets Steiermark und Kärnten besitzt, muss man für die Strecke über die Bundesländergrenze extra bezahlen. Da greift sich zurecht jeder an den Kopf.“ Die steirische und die Kärntner Landesregierung warte darauf, dass der Bund die Probleme löse. „In der Zwischenzeit zahlen die Leute drauf. Landeshauptmann Kunasek ist gefordert, rasch für eine Lösung zu sorgen.“ Die steirischen Grünen haben bereits in der vorigen Legislaturperiode einen Antrag zu einer Erweiterung der Tarifgebiete eingebracht und planen nun eine weitere Initiative dazu im Landtag.