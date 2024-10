„Über den Wolken ...“ Dass dieser Reinhard Mey-Klassiker, interpretiert von der Militärmusik Steiermark, nach der Rede von Roland Miedler erklingt, ist wenig verwunderlich. Miedler ist Pilot aus Leidenschaft, dies wurde auch bei seinen Ausführungen anlässlich der Kommandoübernahme am Fliegerhorst Zeltweg mehr als deutlich. Am 1. September übernahm Miedler wie berichtet das Überwachungsgeschwader von Franz Six – am Mittwoch, 23. Oktober, wurde zu einem Festakt geladen. Mit allem, was dazugehört: Flaggenparade, Übergabe der Standarte, Ansprachen und viel Musik durch die Militärmusik unter der Leitung von Hannes Lackner.