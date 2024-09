Das Warten hat ein Ende: Am Freitag um Punkt sieben Uhr öffneten sich die Tore zum Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. 300.000 Besucher werden heute und morgen im Murtal erwartet, die Airpower ist nach zwei Jahren Pause wieder eine der größten Flugshows in Europa. 207 Zivil- und Militärluftfahrzeuge aus 20 Nationen, davon 50 Luftfahrzeuge des Bundesheeres, sind täglich von 9 bis 17 Uhr zu bestaunen. Dazu gibt es am Boden ein dichtes Rahmenprogramm.

Aktuelle Infos zur Anreise, alle Staus und Verzögerungen, die besten Fan-Fotos aus Zeltweg, Höhepunkte aus dem Programm, Promis und alles, was sonst noch wichtig ist: Wir berichten ab 8 Uhr von der Airpower.