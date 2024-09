Rund um die Airpower in Zeltweg haben auch Luftfahrt-Interessierte in Graz mehrere seltene Riesenvögel zu sehen bekommen. Am Flughafen Thalerhof landete bereits am Dienstag vor der Veranstaltung zu Mittag eine mehr als 60 Jahre alte Boeing KC-135 – ein „Stratotanker“ der US-Airforce. Gestartet war die Maschine in Burlington im US-Bundesstaat Vermont. Ihre Landung in Graz hatte tatsächlich mit der Airpower zu tun, denn sie transportierte Personal und Material für die insgesamt vier F-35 „Lightning II“-Kampfjet der Vermont Air National Guard, die in Zeltweg zu sehen waren. Ein Video von der Landung postete der Airportclub Graz auf seiner Facebookseite. Mehr Fotos von der Boeing KC-135 Stratotanker am Flughafen Graz Thalerhof finden Sie hier auf der Webseite von austrianwings.info

Bildergalerie: Stratotanker im Einsatz

Gleich drei Flugzeugtypen landeten erstmals in Graz

Bei dieser Typenerstlandung am 3. September blieb es aber nicht. Am 11. September folgte schon die zweite Landung eines Stratotankers in Graz, die United States Air Force kam mit der Boeing KC-135R Stratotanker 59-1444 am Flughafen Graz. Gestartet war das Tank- und Transportflugzeug am Rickenbacker International Airport in Ohio, um die rund 40-köpfige Crew der Airpower wieder „abzuholen“.

Am 9. September dann eine weitere Premiere: Hier landete zum ersten Mal eine Embraer KC-390 in Graz, welche beim Bundesheer die drei 56 Jahre alten Lockheed C-130K Hercules ersetzen wird. Nur drei Tage später kam es am Vormittag zur dritten Typenerstlandung in nur einem Monat: Eine Boeing C-17 Globemaster III landete am Flughafen Graz. Das Militärtransportflugzeug der United States Air Force startete kurz nach Mitternacht am Stewart International Airport im Bundesstaat New York mit Ziel Steiermark gestartet. Bis die Riesenvögel am Freitag wieder die Steiermark verließen, konnten Plane-Spotter also zugleich in Graz am Vorfeld Nord die Boeing C-17 Globemaster und Boeing KC-135 Stratotanker der US Air Force und eine C-390 der Brazil Air Force (die neue Transportmaschine des österreichischen Bundesheers) entdecken.

Die Fotos der Airpower 2024