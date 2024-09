Airpower 24 ist Geschichte – und auch diesmal ist die Großveranstaltung ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Am Samstag strömten die Massen aus allen Himmelsrichtungen auf den Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Laut offiziellen Angaben waren es 150.000 Besucher – mehr passen nicht auf das Gelände. Tausende verfolgten das Spektakel als Zaungäste von den Wiesen und Hügeln rundherum. Mit den 100.000 Besuchern vom teilweise verregneten Freitag zählte man also heuer offiziell 250.000 Airpower-Gäste. Projektleiter Brigadier Wolfgang Prieler zog zum Abschluss eine positive Bilanz und hob den hohen Ausbildungswert für die eingesetzten Kräfte des Bundesheeres hervor.