Nach zwei Jahren Pause gastiert die Airpower wieder in Zeltweg. Auch heute wird ein Besucheransturm erwartet. Das Wetter soll deutlich besser werden als am gestrigen Freitag, das Programm startet wieder um 9 Uhr. Am Boden gibt es ein dichtes Rahmenprogramm und auch ein Dreamliner der Austrian Airlines wird heute im Tiefflug zu sehen sein.

Aktuelle Infos zur Anreise, alle Staus und Verzögerungen, die besten Fan-Fotos aus Zeltweg, Höhepunkte aus dem Programm, Promis und alles, was sonst noch wichtig ist: Wir berichten live ab 8 Uhr.