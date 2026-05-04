Üblicherweise hätte man parallel zum Lendwirbel auch unter der Erzherzog-Johann-Brücke in Graz in die Sommersaison gestartet: Fast 20 Jahre lang hat der Stadtstrand direkt an der Murpromenade fix zum sommerlichen Angebot in Graz gehört. Heuer bleibt es aber das zweite Jahr in Folge still am „Citypeach“, wie der frühere „Citybeach“ zuletzt hieß.

„In dieser Form wird es ihn leider auch nicht mehr geben“, sagt Anna Gynes-Schuchardt, zuletzt Betreiberin des „Citypeach“. Ihr Mann und sie mussten sich beruflich umorientieren, nachdem es im Vorjahr zu einer Misskommunikation gekommen war und man erst neun Tage vor dem geplanten Start erfahren hat, dass die Hauptbrücke saniert wird und keine Veranstaltungen möglich sein werden. „Wir hatten bereits alle Genehmigungen“, so Gynes-Schuchardt. Ein neuer Betreiber ist derzeit nicht in Sicht.

Gynes-Schuchardt hatte den Stadtstrand in den letzten Jahren zur Bühne für junge Bands und DJs gemacht, ein Publikumsmagnet waren vor allem die „Open Mic“ Nights für Nachwuchstalente, die die Grazer Band Uptown Monotones organisierte. Die große Wand unter der Brücke war schon davor über die Jahre zu einer der wichtigsten und prominentesten Flächen für Streetart-Künstlerinnen und -Künstler in der Stadt geworden. Gernot Passath, Carola Deutsch, Tom Lohner, Georg Dermouz und viele andere haben hier für mehr Farbe gesorgt, zuletzt gab es eine Ausschreibung über das Institut für Kunst im öffentlichen Raum am Universalmuseum Joanneum.

Kurt Hohensinner bei der Eröffnung des Citybeach an der Murpromenade im Juni 2007 © Max Behounek

Ins Leben gerufen wurde der Stadtstrand 2007 von der Jungen Volkspartei rund um Kurt Hohensinner, heute Grazer ÖVP-Chef: Inspiriert von den „Paris Plages“ kippte man Tonnen von feinstem Sand unter die Brücke, dazu sorgten Liegestühle, Sonnenschirme und eine Bar für Strandfeeling – und auf der mittlerweile nicht mehr existierenden Surfwelle in der Mur taten die Surfer ihr Übriges dazu. „Es ist wirklich schade, dass der Grazer Citybeach heuer bereits zum zweiten Mal in Folge nicht stattfindet“, sagt Hohensinner heute: Es sei ein beliebtes Vorzeigeprojekt gewesen und habe das Potenzial des Murufers aufgezeigt.

Wie geht es nun weiter? Grundsätzlich sind Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) für vieles offen, wie es heißt – tendenziell bevorzuge man am Murufer aber Angebote ohne Konsumzwang, wie Kahr betont. Und man müsste sicherstellen, dass es zu keinen Lärm-, Müll- und Hygieneproblemen unter der Brücke kommt. „Das sind die Punkte, wo wir als Stadt eingreifen müssten“, so Kahr.

Für Hohensinner braucht es hingegen einen „klaren Auftrag und die Unterstützung der Stadtspitze“. Es sei unverständlich, dass Kahr und Schwentner nichts unternommen hätten, um dieses Projekt in der Stadt zu halten – Ljubljana und Maribor würden es vormachen, wie urbanes Leben am Fluss mit hoher Aufenthaltsqualität funktionieren könne.

Das gibt es in Graz freilich inzwischen ja auch an einer anderen Stelle, ein paar Kilometer südlich vom Stadtzentrum: Am Stadtstrand bei der Seifenfabrik bzw. beim Grünanger schlürft man nicht nur Drinks im Liegestuhl, sondern kann sich sogar SUP, Kajaks und mehr ausborgen.