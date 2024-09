Nach nur zwei Jahren Pause steigt am Freitag und Samstag wieder eine der größten Flugshows Europa auf dem Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. 4,2 Millionen Euro lassen sich das Bundesheer und seine Partner Red Bull und Land Steiermark (steuern jeweils ein Drittel bei) das Spektakel kosten. Während das Militär auch den Übungscharakter hervorhebt, geht es vor allem um Selbstdarstellung: Das Bundesheer will sich als attraktiver, moderner Arbeitgeber präsentieren, der Getränkehersteller sein Markenimage pflegen und das Land als freundlicher Gastgeber Eindruck hinterlassen.