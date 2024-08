Erstflug für den „Grauen Tiger“ am Militärflughafen Zeltweg am Donnerstag: Eurofighter 7LWO im speziellen Tiger-Design stieg unter blauem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein erstmals in die Luft auf. An Bord des Überschall-Kampfjets saß Hauptmann Dominik „Otto“ Riedl, 32-jähriger Einsatzpilot aus der Südsteiermark. „Wir in unserer Tiger-Staffel sind stolz auf den neuen ,Grey Tiger‘ und natürlich auch auf den ersten großen Auftritt dieses eindrucksvoll gestalteten Flugzeuges bei der Airpower24“, berichtet der Offizier.

Einsatzpilot Dominik Riedl saß im Cockpit © BMLV/Daniel Trippolt

Die gestreifte Raubkatze genießt in der Militärluftfahrt ja einen besonderen Stellenwert. Mehrere europäischen Fliegerstaffeln sind unter dem Dach der „Tiger Association“ vereinigt, sie treffen sich jährlich zu gemeinsamen Übungen und tragen als äußeres Zeichen den Tiger in ihrem Wappen. Als besondere Hingucker verzieren diese Staffeln ihre Maschinen mit einer Spezialfolierung im Tiger-Look. Knapp einen Monat vor der Airpower (6. und 7. September) bekam Eurofighter 7LWO ein in der Grundfarbe Grau gehaltenes Design mit markanten rot-weiß-roten Facetten verpasst.

Christian Erhart verzierte bereits mehrere Luftfahrzeuge des Bundesheeres © Sarah Ruckhofer

Für das peppige Outfit des österreichischen „Typhoon“ zeichnen zwei Mitarbeiter des Bundesheeres verantwortlich: Stabswachtmeister Christian Erhart ist Militärluftfahrtechniker in Zeltweg und im Nebenberuf Airbrush-Künstler, Oberstleutnant Michael Kirchner ist im Überwachungsgeschwader tätig und hat bereits für den Draken und die Saab 105 spektakuläre Designs entwickelt. Zunächst wurden die Vorlagen mittels Airbrush-Technik auf Papier gebracht und diese dann zur weiteren Bearbeitung und Datenaufbereitung gescannt. Ein Spezialunternehmen fertigte auf dieser Basis dann die Folierung an.