Die Vorbereitungen für die Airpower in Zeltweg laufen auf Hochtouren – auch in der Luft. Die Luftraumüberwachung des Bundesheeres führt in den Kalenderwochen 27 bis 30 zwei bis drei Trainingsflüge pro Woche zur Vorbereitung auf die Großveranstaltung durch, teilt das Bundesheer mit. Sprich: Im Juli müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Aichfeld auf laute Tage einstellen, oder wie es vonseiten des Bundesheers heißt: „In diesen Zeiträumen werden die Eurofighter und andere Fluggeräte deutlich wahrnehmbar sein und sich in einer Flughöhe von circa sechshundert bis hundert Metern über dem Fliegerhorst Hinterstoisser bewegen.“