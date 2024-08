Vor rund einem Jahr gab es das erste Heimspiel der 2021 gegründeten Murtal Bulls, die damals über einen fulminanten Sieg jubeln konnten. Am 14. September steht im Knittelfelder Stadion erneut „American Football“ am Programm. Die Murtal Bulls treten gegen die erfahrenen Goldwörth Racoons an. Angestrebt wird die Qualifikation in die Division III.