Mit weißer Weste gehen die Graz Giants am Samstag ins Spitzenduell mit den Danube Dragons, ihrerseits amtierender Meister in der Austrian Football League. Genau dieser Titelgewinn ist in dieser Saison das große Ziel der Steirer, die mit vier Siegen in vier Ligaspielen in die Saison starteten und auch in der CEFL in die nächste Runde eingezogen sind. Neben der Offense rund um Quarterback Nic Visser begeistert bisher vor allem die Defense der Giganten, die in keinem Spiel mehr als 21 Punkte zugelassen hat. Verantwortlich dafür ist mit Kenneth Larsen-Ledet ein weiterer Importspieler.