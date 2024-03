Aus seiner sonnigen Heimat Kalifornien ging es für den neuen Quarterback der Graz Giants, Nicolas Visser, im Februar in die nicht ganz so sonnige Steiermark. Der 22-Jährige ist der neue Spielmacher der Giganten und soll sie in dieser Saison in die Austrian Bowl führen. So hart war die Umstellung für den US-Amerikaner nicht, hat er doch durchaus schon Erfahrung mit winterlichen Verhältnissen. „Ich habe zuletzt in Maine, ganz im Nordosten der USA, am College gespielt. Da hatte es unglaublich viel Schnee.“ Trotz Schnee ging es für Visser damals nie auf die Skipiste und das wird sich auch in Österreich nicht ändern – zumindest vorerst. „Ich würde es wirklich gerne ausprobieren, aber aufgrund der Verletzungsgefahr darf ich das natürlich nicht.“