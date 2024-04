Auch wenn der April in Graz bisher mit sommerlicher Hitze die Menschen ins Freie treibt, sah das bei der Ankunft von Giants-Quarterback Nic Visser noch ganz anders aus. Anfang Februar traf der US-Amerikaner in der steirischen Landeshauptstadt ein. Doch der kalte Winter konnte dem Spielmacher nicht viel anhaben, härtete der 22-Jährige in den vergangenen Jahren ab. Vor seinem Wechsel nach Graz spielte der gebürtige Kalifornier am College im US-Bundesstaat Maine für die Husson Eagles. „Der Wechsel von Küste zu Küste war wie ein Wechsel von den USA nach Europa. Ich habe keinen Schnee gekannt und auf einmal schneit es sehr oft“, erzählt Visser.