Mit einem 83:7-Sieg über Telfs haben die Vienna Vikings genauso wie die Raiders Tirol (45:2 gegen Mödling) ein ordentliches Ausrufezeichen zum Auftakt der neuen Saison in der Austrian Football League (AFL) gesetzt. Ergebnistechnisch konnten die Graz Giants mit ihren Titelkonkurrenten nicht mithalten, die Steirer gewannen ihr erstes Saisonspiel aber ebenfalls. In Eggenberg setzten sich die „Giganten“ mit 15:7 in der Verlängerung gegen die Prag Panthers durch. „Es war ein gutes Spiel zweier guter Teams“, sagte Giants-Trainer Michael Mattingly. „Es gibt aber noch einiges, das wir verbessern müssen.“