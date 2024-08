Vielen Dank! Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut! Die Olympischen Spiele in Paris sind Geschichte, für alle Fans der sportlichen Vielseitigkeit heißt es nun wieder vier Jahre warten, ehe es 2028 in Los Angeles unter den fünf Ringen erneut höher, schneller und weiter geht. In 32 Sportarten wurde in Frankreich und auf Tahiti um Gold, Silber und Bronze gerungen, neu im Programm war neben Surfen, Klettern und Skateboarden auch Breaking.