Die American Football Saison ist bereits im vollen Gange. Die Carinthian Lions spielen heuer in Österreichs zweithöchster Spielklasse und legten einen akzeptablen Start in die Saison hin. Mit 2 Siegen aus 5 Spielen liegt man aktuell auf dem 6. Tabellenrang, sprich genau im Mittelfeld der Liga. Zuletzt gab es jedoch eine herbe Niederlage gegen den Absteiger der AFL, die Styrian Bears. Insgesamt warten auf die Carinthian Lions noch 3 Begegnugen, ehe man es möglicherweise in die Playoffs schaffen könnte. Nach zwei Niederlagen sind die Lions jetzt im Playoff Modus - „verlieren verboten“ heißt es. Um einen Wild Card Platz zu erreichen, müssen aus den ausstehenden 3 Spielen zumindest 2 Siege her, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Der Anfang soll auswärts gegen die noch sieglosen AFL Absteiger, die Steelsharks Traun, gelingen.



Headcoach Max Puchstein: „Das Spiel die Woche ist für uns entscheidend im Rennen um die Playoff Tickets. Die Steelsharks haben heuer zwar noch kein Spiel gewonnen, haben aber als AFL Absteiger extrem viel Erfahrung. Es kommt darauf an über das ganze Spiel fokussiert zu bleiben und unser bestes Spiel heuer aufs Feld zu bringen.“