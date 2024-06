Sportlich geht es im AFL-Duell am Samstag (15 Uhr) zwischen den Graz Giants und Vienna Vikings in Eggenberg um denkbar wenig. Beide Teams haben bereits vor dem Spiel die Play-offs und das Heimrecht in diesen sicher. Zurückstecken wird jedoch kein einziger Spieler, ist es doch der Klassiker im österreichischen Football. „Diese Spiele sind immer speziell“, weiß auch Linebacker Franz Korger. „Die Rivalität beginnt schon im Nachwuchsbereich. Es ist einfach immer eine unglaubliche Stimmung und wir sind sicher besser vorbereitet denn je.“