Die Graz Giants müssen weiter auf den Einzug in die Austrian Bowl warten. 2016 stand man zum bisher letzten Mal im Endspiel der Austrian Football League. Im diesjährigen Halbfinale mussten sich die Steirer in einem hochdramatischen Halbfinale den Prag Black Panthers mit 20:27 geschlagen geben.

Die Giganten gingen mit einem knappen 12:13-Rückstand in die Pause und kamen besser aus der Kabine zurück. Im ersten Drive der zweiten Hälfte gingen die Giants dann in Führung und Eggenberg bebte. Die Tschechen konnten aber Antworten und blieben auf dem Gaspedal, weshalb es mit einem 27:20 in die Schlussphase ging. In den finalen Sekunden verpassten es die Steirer dann auszugleichen.