„Ich wäre todunglücklich, wenn ich immer das Gleiche machen müsste“

Von der Lkw-Pannenhilfe über Einsätzen am Berg und am Fliegerhorst bis zur Rennstreckensicherung: Vielfältig! So kann der Alltag des Abschlepp- und Bergediensts Briscek beschrieben werden. Ein Einblick.