Am Samstagnachmittag kam es auf der B50 in St. Johann in der Haide zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor einer Kreuzung im Ortszentrum kam ein Pkw in Fahrtrichtung Hartberg von der Straße ab und durchschlug eine Hausmauer. Die Lenkerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt.