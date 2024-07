Unfälle in Voitsberg

Kleintransporter blieb in Eisenbahnunterführung stecken

Gleich zu drei Einsätzen wurde die FF Voitsberg am Mittwoch alarmiert. Zwei Fahrzeuge kollidierten, ein Kleintransporter blieb in der Bahnunterführung stecken und in einem Betrieb gab es einen Brandmeldealarm.