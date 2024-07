Einen Schreckmoment erlebte die Lenkerin eines Pkw am Montagnachmittag, 8. Juli, in Salla (Gemeinde Maria Lankowitz). Die 68-jährige Obersteirerin war mit ihrem Fahrzeug von Salla kommend in Richtung Köflach unterwegs, als sie mit ihrem Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam und auf die Böschung fuhr. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien. „Wir haben die Windschutzscheibe aufgeschnitten, um die Frau zu bergen“, schildert HBI Michael Schrotter, Kommandant der FF Salla.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr waren eine Sanitäterin, die sich auf dem Heimweg befand, und ein First Responder an der Unfallstelle. Nach der erfolgreichen Bergung durch die Feuerwehr brachte das Rote Kreuz die Verletzte ins Krankenhaus. Auch die Polizei war mit zwei Streifen im Einsatz.

Die neun ausgerückten Kameraden der FF Salla stellten das Auto händisch wieder auf alle vier Räder und an einen sicheren Platz am Fahrbahnrand, bis es vom ÖAMTC abgeschleppt wurde. Die Feuerwehrleute reinigten die Straße und führten Ölbindearbeiten durch.