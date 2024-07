Am Montag wurden die Feuerwehren Köppling und Söding in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der B 70 in Köppling alarmiert. Kurz vor 7 Uhr waren zwei Fahrzeuge in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Entgegen der Einsatzmeldung wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehren Köppling und Söding reinigten die Fahrbahn, stellten die Fahrzeuge gesichert neben der Straße ab und klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab.

Die Feuerwehren Köppling und Söding standen mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Weiters waren die Polizei, das Rote Kreuz und das Grüne Kreuz vor Ort. Nach rund 30 Minuten konnten die Kameraden wieder ins Rüsthaus einrücken.