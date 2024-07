Unfall in Bärnbach

In Bärnbach gab es am Samstagabend gegen 19 Uhr einen Rettungshubschrauber-Einsatz nach einem Verkehrsunfall. Auf der L341, der Kainacherstraße, reversierte ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Voitsberg seinen Pkw aus einer Straße auf die Landesstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Radfahrer, der gerade in Fahrtrichtung Kainach fuhr. Der Radfahrer, auch er stammt aus dem Bezirk Voitsberg, kam zu Sturz und verletzte sich. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.

Beim 18-Jährigen konnte zudem eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ihm wurde vor Ort der Führerschein abgenommen.