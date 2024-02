Die Schließung des Billa-Marktes in Pöls-Oberkurzheim war bereits amtlich, vonseiten des Rewe-Konzerns hieß es gegenüber der Kleinen Zeitung vor rund einem Monat: „Der Billa-Markt in Pöls-Oberkurzheim wird am 17. Februar 2024 nach eingehender Prüfung aller Optionen geschlossen. Dieser Schritt fiel uns nicht leicht, jedoch kann die Filiale aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter betrieben werden.“ Nun ist es doch anders gekommen – der Supermarkt bleibt geöffnet, wie vonseiten der Marktgemeinde mitgeteilt wird. Via soziale Medien verkündet Bürgermeister Gernot Esser: „In Gesprächen zwischen der Gemeinde und der Billa-Landesgeschäftsführung hat man sich darauf geeinigt, dass die Billa-Filiale noch bis Ende September 2024 weiterbetrieben werden soll.“