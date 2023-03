Wenn alles gut läuft, könnte es ab Mitte Juni im Zentrum von Knittelfeld wieder ein Lebensmittelgeschäft geben. Wie berichtet plant "Die Foodies Genussmanufaktur" am Hauptplatz im ehemaligen Billa einen Nahversorger zu eröffnen, dafür gibt es auch von der Stadtgemeinde Knittelfeld Unterstützung. Am 27. März beschloss der Gemeinderat eine von der Wirtschaftsförderung unabhängige Finanzspritze: Über drei Jahre will die Stadt die Hälfte der Miete übernehmen (18.000 Euro jährlich rückwirkend), denn, so Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ): "Wir glauben, das ist eine wichtige und tolle Sache." Voraussetzungen für diese Förderung seien ein "gescheites Lebensmittel- und Haushaltswarensortiment gewesen".