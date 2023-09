Der Billa im Zentrum soll schließen - diese Befürchtung steht in Zeltweg im Raum. Von außen wirkt das Geschäft jedenfalls nicht mehr ganz frisch - und innen soll sich das Angebot in letzter Zeit merklich reduziert haben, wie man sich in der Stadt erzählt. Vor allem für ältere Menschen würde eine Schließung ein großes Problem darstellen: "Nach dem Adeg-Markt soll nun auch dieses Geschäft mitten in der Stadt zusperren", sind Bewohner entrüstet. Eine Schließung ist nicht abwegig, schließlich verabschiedeten sich zahlreiche Supermärkte in den vergangenen Monaten und Jahren aus den Zentren - so schlossen zuletzt etwa Billa-Filialen am Knittelfelder Hauptplatz, am Fohnsdorfer Josefiplatz und in Obdach.