"Alter" Fohnsdorfer Billa sperrt nun endgültig zu

Wie geht es mit dem Billa-Markt am Josefiplatz in Fohnsdorf weiter? Die Schließung steht unmittelbar bevor, eine Ruine im Ortskern will Bürgermeister Gernot Lobnig verhindern. Suche nach neuem Supermarkt für den Westen der Gemeinde läuft.