Am Samstag, kurz nach Mittag, war plötzlich der Strom weg. Einkaufen war somit natürlich nicht mehr möglich. Vor den Supermärkten standen Tafeln mit der Information „Stromausfall“. Am Montag wurden die Geschäfte zwar wieder geöffnet, doch die Regale waren teilweise noch leer. Selbst in den Nachmittagsstunden konnte in manchen Supermärkten noch nicht alles eingekauft werden. Doch wie genau gehen Konzerne wie Rewe oder Spar mit dieser Situation um? Wie ist die Vorgehensweise bei längeren Stromausfällen? Werden Lebensmittel weggeschmissen oder gespendet?