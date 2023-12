Im ganzen Land zieht der Winter ein. Das Wochenende beginnt am Samstag fast überall mit kräftigem Schneefall. An der Alpennordseite von Vorarlberg bis nach Oberösterreich, Wien und der westlichen Obersteiermark schneit es teils sehr heftig. Besonders im Norden der Steiermark kommen einige Zentimeter Neuschnee zusammen, teils sogar ein halber Meter bzw. in den Bergen über einen Meter. In der Ramsau werden zum Teil bis zu 60 Zentimeter Neuschnee erwartet, im restlichen Ennstal sollen sich 50 Zentimeter ausgehen. Die österreichische Unwetterzentrale hat eine Schneefall-Warnung für mehrere steirische Bezirke ausgesprochen, darunter für das Ennstal, Murau, das Obere Murtal und Leoben. Österreichweit ist in der Nacht auf Samstag teilweise bis zu 70 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen. Vor allem in der Nordhälfte des Landes.

Schneefall-Warnung in Teilen der Obersteiermark © UWZ

Im Laufe des Tages sinkt die Schneefallgrenze immer weiter. Im Süden liegt sie bei rund 800 Meter und erreicht auch die tieferen Regionen. Demnach könnte auch der Süden des Landes von einer leichten Schneedecke bedeckt werden. „Im Verlauf des Tages schneit es auch im Süden, etwa in Graz, und aufgrund der niedrigen Temperaturen beginnt der Schnee schnell anzulegen“, sagt Geosphere-Meteorologe Clemens Bauer. Am Vormittag rechnet der Meteorologe vorerst noch mit Regen bzw. Schneeregen in den südlichen Teilen des Landes.

Am Sonntag, dem 1. Advent, nimmt der Schneefall vorerst ab und die Sonne kommt heraus. Ganz wegschmelzen wird die Schneedecke allerdings nicht, denn „es bleibt kalt“, betont Bauer. In Graz wird eisiges Wetter erwartet, mit Temperaturen zwischen null und minus drei Grad Celsius. Ein noch kälteres Szenario erwartet die Bewohner des Ennstals, wo die Temperaturen sogar auf minus zwölf Grad fallen können.

Asfinag und ÖBB rüsten sich

Die winterlichen Verhältnisse bergen vor allem für Autofahrer viele Gefahren. Die Asfinag warnt vor großen Neuschneemengen im Bereich der A 10 Tauernautobahn, aber auch in tieferen Lagen wie beispielsweise der A 21 Wiener Außenringautobahn, wo ebenfalls Schneefälle und gefrierender Regen wahrscheinlich sind, heißt es.

Auch bei der ÖBB ist man gewappnet. In Richtung Deutschland ist allerdings mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Wegen des Wintereinbruchs ist der Zugverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn Samstagfrüh. Der Hauptbahnhof in München könne nicht angefahren werden. Die Verbindungen nach Salzburg und Innsbruck sind ausgefallen. Den ganzen Samstag sei mit Einschränkungen zu rechnen. Unterbrechungen gibt es auch auf der Westbahnstrecke zwischen dem Ötztal und Landeck-Zams. Aber auch in Oberösterreich zwischen Schärding und Passau oder in Salzburg zwischen Bischofshofen und Eben im Pongau. Die ÖBB richtet einen Schienenersatzverkehr an den betroffenen Streckenabschnitten ein, heißt es.

Lawinengefahr in Tirol

In Tirol kommt es aufgrund der großen Schneemengen seit den Nachtstunden zu massiven Problemen. Die A 13 Brennerautobahn musste wegen liegengebliebener Fahrzeuge vorübergehend gesperrt werden. Es kam auch in anderen Orten zu Straßensperren, etwa auf der B 182 zwischen Brenner und Gries oder die B 198 Lechtalstraße zwischen Steeg und Warth. In vielen Gemeinden im Ötztal ist der Strom ausgefallen.

Die erwarteten Neuschneemengen und starker Wind lassen auch die Lawinengefahr in ganz Tirol merklich steigen. Ab Samstag wird seitens des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol in weiten Teilen Tirols über 2000 Meter Seehöhe die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) ausgegeben.

In der kommenden Wochen bleibt es in ganz Österreich vorerst kalt und winterlich. Am Dienstag ist außerdem mit weiterem Schneefall zu rechnen: „Es geht der Jahreszeit entsprechend weiter“, sagt Bauer.