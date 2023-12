Starker Schneefall am heutigen Samstag auch in der Weststeiermark. Auf der Südautobahn im Packabschnitt gab es am Vormittag einen schweren LKW-Unfall, die Freiwilligen Feuerwehren aus Modriach und Ligist, Notarzt und Rettung sowie die Autobahnpolizei rückten aus.