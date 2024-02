„Auf der aktuellen Fläche können wir unseren Kundinnen und Kunden ein nicht mehr zeitgemäßes Angebot stellen, deshalb haben wir uns zur Schließung entschlossen.“ So argumentiert der Rewe-Konzern, zu dem auch Billa gehört, die Schließung der nächsten Billa-Filiale im Bezirk Murtal. Am 14. Februar, also am Aschermittwoch, wird der Billa in der Zeltweger Bahnhofstraße ein letztes Mal seine Pforten öffnen. Seit 1999 ist das Geschäft dort ansässig.