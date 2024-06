Die Hangrutschungen im Bereich der A 9, der Pyhrnautobahn, bei Übelbach, die sich in den Abendstunden des 8. Juni nach schweren Unwettern ereigneten, waren massiver als anfangs gedacht. Vor eineinhalb Wochen wurde die A 9 deshalb in beiden Fahrtrichtungen sofort gesperrt. Erst am Freitag, dem 21. Juni, soll der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden.